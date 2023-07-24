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Економіка
Євгенія Шапоренко, журналіст, випусковий редактор YouTube-каналу Факти ICTV

До травня 2024 року не варто хвилюватися – що буде з цінами на газ в Україні

Компанія Нафтогаз не планує підвищувати ціну на газ цього опалювального сезону. Йдеться про тариф Фіксований. Так, до травня 2024 року газ коштуватиме 7 гривень 96 копійок.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив очільник  Нафтогазу Олексій Чернишов. 

– Я хочу заспокоїти всіх українців. Нафтогаз не планує збільшувати ціну на газ для населення в цьому опалювальному сезоні, наступної зими. Тому українці можуть бути впевнені, що їхні платіжки не зростатимуть, – каже він.

Це рішення Нафтогазу вітає і місцева влада, зокрема міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що такий крок підтримає не лише українців, які залишилися в країні, а й тих, що тимчасово виїхали.

– Особливо важко тим людям, які перебувають за кордоном, фактично їм потрібно сплачувати за нерухомість за кордоном, а також платити за опалення в квартирах, де вони тимчасово не живуть, – зазначає Олександр Сєнкевич.

За свого боку, очільник  Нафтогазу переконує вчасно сплачувати за газ і опалення, адже компанія – важливий платник податків, який поповнює держбюджет. 

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До травня 2024 року не варто хвилюватися – що буде з цінами на газ в Україні

Газ, НАК Нафтогаз, Нафтогаз
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