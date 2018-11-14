Дорога смерти: водители на Волыни угрожают перекрыть путь
Перекрыть въезд в свое село угрожают жители Пневного на Волыни. Путь соединяет два райцентры и выходит на международную трассу, но на 10 километрах уже нет живого места – там только глубокие выбоины.
Водители бьют машины, рвут колеса – автобусы там еле ползут. Зато сотни крупногабаритных грузовиков с щебнем только этой дорогой и ездят, чем добивают ее окончательно.
Смотрите: Руководитель, водитель и служба безопасности – один человек: грузовые перевозки в Украине
А вот у чиновников и дорожников на все один ответ – денег нет. Поэтому местные уже готовы прибегнуть к радикальным действиям.
Через лопнутые колеса на дороге здесь каждую неделю кто-то оказывается в кювете, говорят местные. И выбоины даже обочине трудно обойти. Потому что из-за наплыва транспорта и они разрушены.
А на Закарпатье ямы на дорогах латают обувью и строительным мусором.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!