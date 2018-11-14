Дорога смерти: водители на Волыни угрожают перекрыть путь

Перекрыть въезд в свое село угрожают жители Пневного на Волыни. Путь соединяет два райцентры и выходит на международную трассу, но на 10 километрах уже нет живого места – там только глубокие выбоины.

Водители бьют машины, рвут колеса – автобусы там еле ползут. Зато сотни крупногабаритных грузовиков с щебнем только этой дорогой и ездят, чем добивают ее окончательно.

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А вот у чиновников и дорожников на все один ответ – денег нет. Поэтому местные уже готовы прибегнуть к радикальным действиям.

Через лопнутые колеса на дороге здесь каждую неделю кто-то оказывается в кювете, говорят местные. И выбоины даже обочине трудно обойти. Потому что из-за наплыва транспорта и они разрушены.

А на Закарпатье ямы на дорогах латают обувью и строительным мусором.

Опубликовано Ноябрь, 14 в 10:59



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