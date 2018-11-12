“Нанотехнологии” Закарпатья: ямы на дорогах латают обувью и строительным мусором

Новый способ асфальтирования дорог придумали на Закарпатье – разбитую дорогу в село Чикош засыпали строительным мусором.

В глубочайших ямах теперь вместо асфальта – кирпичи, глыбы бетона и куски шифера. Между строительным хламом валяется старая обувь, одежда и пластиковые бутылки. Повсюду торчит железная арматура и толстые провода.

Ездить и ходить сейчас по этой дороге невозможно.

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В сельском совете оправдываются: на ремонт этого пути у них нет ни копейки, а ямы засыпала местная сельскохозяйственная фирма – чем могла.

Напомним, коммунальная корпорация Киевавтодор опубликовала видео, на котором показала карту отремонтированных дорог в столице за период с 2015 до 2018 года.

Опубликовано Ноябрь, 12 в 10:48



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