Руководитель, водитель и служба безопасности – один человек: грузовые перевозки в Украине

Трагические ДТП с участием грузовых автомобилей не редкость в Украине, немало происходят из-за неудовлетворительного технического состояния машин и последняя история, когда кран разбил в Киеве 20 легковушек, яркое тому свидетельство.

Сейчас большие и малые перевозчики, а их тысячи, часто пренебрегают проверками перед выездом грузовика в рейс, вот и случаются такие чрезвычайные ситуации.

Сколько случается аварий именно с грузовым транспортом – полиция не знает, потому что отдельной статистики не ведет. Остановить машину полицейские могут, только если водитель нарушил правила дорожного движения. Правоохранители считают, что ответственность лежит исключительно на том, кто  проверяет.

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Технику проверяют в основном в больших компаниях. А вот малые предприниматели стремятся больше заработать и часто пренебрегают безопасностью. В Украине существуют тысячи фирм, где руководитель, водитель и служба безопасности это один человек. Поэтому операторы рынка предлагают ввести обязательное лицензирование перевозок. А если компания правила безопасности игнорирует, это разрешение нужно забирать.

Вчера Факты ICTV писали о “нанотехнологиях” Закарпатья. Там ямы на дорогах латают обувью и строительным мусором.

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