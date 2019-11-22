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Дороги в Украине будут строить за европейские деньги – Гончарук договорился о €900 млн

Дороги в Украине будут строить частично за европейские деньги. О финансировании в Лондоне договорился премьер Алексей Гончарук.

Речь идет о 900 млн евро. Их выделят ЕБРР и Европейский инвестиционный банк. Деньги пойдут на реконструкцию автодороги Киев-Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Также хватит и на северный участок объездной дороги вокруг Львова. В общем – это около 300 км дорог.

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Документы подписали в рамках Инвестиционного форума ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что новое правительство будет развивать инфраструктурные объекты.

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