Дороги в Украине будут строить за европейские деньги – Гончарук договорился о €900 млн

Дороги в Украине будут строить частично за европейские деньги. О финансировании в Лондоне договорился премьер Алексей Гончарук.

Речь идет о 900 млн евро. Их выделят ЕБРР и Европейский инвестиционный банк. Деньги пойдут на реконструкцию автодороги Киев-Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Также хватит и на северный участок объездной дороги вокруг Львова. В общем – это около 300 км дорог.

Читайте: Отремонтировал дорогу, но сделал ее платной. Что такое концессия и где будет в Украине

Документы подписали в рамках Инвестиционного форума ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что новое правительство будет развивать инфраструктурные объекты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.