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Доступна іпотека та масова приватизація: Шурма розповів, як влада хоче оживити економіку

Анастасія Гевко редакторка стрічки Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова»

Заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма розповів, як влада хоче оживити економіку України. Серед анонсованих держпрограм – доступна іпотека та масова приватизація.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону ведучому програми Свобода слова на телеканалі ICTV Вадиму Карп’яку.

– Доступна іпотека – продукт, який стане доступним мільйонам, якщо не десяткам мільйонів наших громадян. Самі умови передбачатимуть, що це кредит на 20 років у гривні, а не у валюті, зі ставкою від 3 до 7% річних із мінімальним першим вкладом, – пояснив він.

За словами заступника керівника ОП, це означає, що практично більшість українських сімей отримають можливість купити квартиру по суті на виплат з місячним платежем в діапазоні 10-15 тис. грн. Тобто для них стане доступною купівля нового житла.

– Це важливо для економіки, оскільки сектор будівництва передбачає чи не найбільшу локалізацію виробництва – близько 95%. Дуже високий мультиплікатор економіки, оскільки запускається десяток нових галузей. І він є надзвичайно трудомістким, має потенціал створення сотень робочих місць, – стверджує Шурма.

Чиновник розповів, що світовий досвід також показує, що саме будівництво житла допомагало багатьом країнам після військ дуже швидко відновлюватися: найяскравіший приклад – післявоєнна Німеччина.

– Ми плануємо, що ця програма почне працювати з 1 жовтня. Тобто з жовтня, у листопаді, грудні, перші тисячі громадян зможуть звертатися за цією іпотекою, – наголосив він.

За його словами, влада розробляє механізм таким чином, щоб це був цифровий продукт, коли за кілька кроків через додаток Дія людина подається на іпотечний кредит, отримує рішення і може оформити угоду протягом 24-48 годин одним виходом до банку. Таким чином, не потрібно буде ходити та збирати десятки папірців, як це було раніше – все працюватиме автоматично.

– Наступний крок – приватизація дрібна та середня, щоб не було спекуляцій, що ми намагаємося продати під час війни країну дешево. Це приватизація покинутих цехів, невеликих зупинених виробництв, – стверджує Шурма.

Заступник керівника зазначив, що це спрямовано не стільки на те, щоб забрати грошей до бюджету, скільки на те, щоб об’єднати величезний виробничий потенціал, який є в нашій країні, з простоюючими, неефективними, занедбаними об’єктами, які можна трансформувати.

– Ми вважаємо, що це також дасть великий імпульс нашій економіці, – резюмував він.

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