Доступна іпотека та масова приватизація: Шурма розповів, як влада хоче оживити економіку

Заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма розповів, як влада хоче оживити економіку України. Серед анонсованих держпрограм – доступна іпотека та масова приватизація.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону ведучому програми Свобода слова на телеканалі ICTV Вадиму Карп’яку.

– Доступна іпотека – продукт, який стане доступним мільйонам, якщо не десяткам мільйонів наших громадян. Самі умови передбачатимуть, що це кредит на 20 років у гривні, а не у валюті, зі ставкою від 3 до 7% річних із мінімальним першим вкладом, – пояснив він.

За словами заступника керівника ОП, це означає, що практично більшість українських сімей отримають можливість купити квартиру по суті на виплат з місячним платежем в діапазоні 10-15 тис. грн. Тобто для них стане доступною купівля нового житла.

– Це важливо для економіки, оскільки сектор будівництва передбачає чи не найбільшу локалізацію виробництва – близько 95%. Дуже високий мультиплікатор економіки, оскільки запускається десяток нових галузей. І він є надзвичайно трудомістким, має потенціал створення сотень робочих місць, – стверджує Шурма.

Чиновник розповів, що світовий досвід також показує, що саме будівництво житла допомагало багатьом країнам після військ дуже швидко відновлюватися: найяскравіший приклад – післявоєнна Німеччина.

– Ми плануємо, що ця програма почне працювати з 1 жовтня. Тобто з жовтня, у листопаді, грудні, перші тисячі громадян зможуть звертатися за цією іпотекою, – наголосив він.

За його словами, влада розробляє механізм таким чином, щоб це був цифровий продукт, коли за кілька кроків через додаток Дія людина подається на іпотечний кредит, отримує рішення і може оформити угоду протягом 24-48 годин одним виходом до банку. Таким чином, не потрібно буде ходити та збирати десятки папірців, як це було раніше – все працюватиме автоматично.

– Наступний крок – приватизація дрібна та середня, щоб не було спекуляцій, що ми намагаємося продати під час війни країну дешево. Це приватизація покинутих цехів, невеликих зупинених виробництв, – стверджує Шурма.

Заступник керівника зазначив, що це спрямовано не стільки на те, щоб забрати грошей до бюджету, скільки на те, щоб об’єднати величезний виробничий потенціал, який є в нашій країні, з простоюючими, неефективними, занедбаними об’єктами, які можна трансформувати.

– Ми вважаємо, що це також дасть великий імпульс нашій економіці, – резюмував він.

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