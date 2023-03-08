Опытные комики так не делают: Настя Зухвала раскритиковала сексистский юмор

Комик Настя Вызыва рассказала, почему сексистские шутки до сих пор вызывают смех у определенной части аудитории, а также объяснила, как в этой сфере изменился украинский юмор за время полномасштабной войны.

По словам Насти, шутки о женщинах, которые будто не могут припарковаться или за рулем, до сих пор смешные, поскольку есть люди, которые разделяют такие взгляды.

— Есть комедийные проекты, которые, возможно, ищут простой способ заработать деньги и набить аудиторию – это гораздо проще… Такой контент делать гораздо быстрее, — отметила Зухвала.

Говорит, общественно делать такой контент – не правильно. Однако есть первопричина – антиженская пропаганда.

— Абсолютно сознательно делалось формирование образа женщины как обслуживающего и слабого существа. Такое видение было удобным и подходило под цели, которые ставило общество перед собой. С тех пор оно и тянется. Это было так давно заложено, что мы и не помним… Это воспринимается людьми как факт, — подчеркнула Настя.

Она считает, что разделение “на женщин и людей” в юморе при нашей жизни не исчезнет, поскольку это долгий путь.

– Когда мы говорим о дискриминации женщин – это самая старая штука, на искоренение которой требуется много времени. Есть люди, которые не разделяют сексистские взгляды, однако могут делать какие-то сексистские вещи, даже не желая этого. Нужно запасаться терпением, — подчеркнула Зухвала.

Говорит, за последние пять лет юмористы прошли большой путь юмора о женщинах. Раньше реакция публики была ярче, сейчас – не так.

– Опытные комики так не делают… Аудитория уже так не воспринимает… Люди сразу могли выразить, что так не пойдет, и это большой прогресс.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.