Досвідчені коміки так не роблять: Настя Зухвала розкритикувала сексистський гумор

Комікеса Настя Зухвала розповіла, чому сексистські жарти досі викликають сміх у певної частини аудиторії, а також пояснила, як у цій сфері змінився український гумор за час повномасштабної війни.

За словами Насті, жарти про жінок щодо того, що вони не можуть припаркуватися або за кермом, досі смішні, оскільки є люди, які поділяють такі погляди.

– Є комедійні проєкти, які, можливо, шукають простий спосіб заробити гроші й набити аудиторію – це значно простіше… Такий контент робити набагато швидше, – зазначила Зухвала.

Каже, суспільно робити такий контент – не правильно. Однак є першопричина – анти-жіноча пропаганда.

– Абсолютно свідомо робилося формування жінки, як обслуговуючої та слабкої істоти. Таке бачення, яке було зручним і підходило під ті цілі, що ставило суспільство перед собою. З тих часів воно і тягнеться. Це було так давно закладено, що ми й не пам’ятаємо… Сприймається це людьми так, як факт, що так і є, – наголосила Настя.

Звертатися до впізнаваного образу, з яким не варто багато працювати – каламбур.

Чи зникне поділ на жінок і людей у гуморі за нашого життя, Настя думає, що ні, оскільки це довгий шлях.

– Коли ми говоримо про дискримінацію жінок – це найстаріша штука, які викорінити потрібно багато часу. Є люди, які не поділяють сексистських поглядів, проте можуть робити якісь сексистські речі навіть не бажаючи цього. Потрібно запасатися терпінням, – наголосила Зухвала.

Каже, за останні п’ять років гумористи пройшли великий шлях щодо гумору про жінок. Раніше реакція публіки була яскравішою, зараз – не так.

– Досвідчені коміки так не роблять… Аудиторія вже так не сприймає… Люди відразу могли висловити, що так не піде і це великий прогрес.

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