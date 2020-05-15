Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Второй этап медреформы: что изменилось в учреждениях, которые его проводят

Критика медреформы не умолкает ни на минуту. Медики говорят о массовых увольнениях и закрытии больниц по всей стране.

Больше всего нареканий касаемо медреформы вызывает неизбежное сокращение работников и даже закрытие некоторых медучреждений. Впрочем, по логике авторов реформы, закроются те медучреждения, которые не смогли создать достойные условия для лечения, жалуются на не оправданые тарифы, когда поход к стоматологу оценивается в 9 грн.

Министр Степанов уже заявил, что реформу не остановят, но будут совершенствовать. Обещает, что медучреждения не закроют, не получат средств меньше, чем в 2019 году. А главное — пересмотрят тарифы. Подробнее о ситуации вокруг медреформы смотрите в сюжете Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что проект медреформы на Полтавщине будут воплощать во всей Украине.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Проект медреформы на Полтавщине будут воплощать во всей Украине
Проект медреформы на Полтавщине будут воплощать во всей Украине
Скандал с защитными костюмами. Почему медики до сих пор не получили спецсредства
Скандал с защитными костюмами. Почему медики до сих пор не получили спецсредства
Медицинская реформа не адаптирована к украинским реалиям — Степанов
Медицинская реформа не адаптирована к украинским реалиям — Степанов
Корректируя медреформу, министр Степанов останавливает массовое увольнение врачей
Корректируя медреформу, министр Степанов останавливает массовое увольнение врачей
Главный врач районной больницы объявил голодовку
Главный врач районной больницы объявил голодовку
Дырявые костюмы и уменьшенная зарплата: как работают бригады скорой помощи Харькова
Дырявые костюмы и уменьшенная зарплата: как работают бригады скорой помощи Харькова
Какой будет медицина в Украине после пандемии коронавируса
Какой будет медицина в Украине после пандемии коронавируса
Увольнение медиков и закрытие больниц: Зеленский призвал исправить ошибки медреформы
Увольнение медиков и закрытие больниц: Зеленский призвал исправить ошибки медреформы

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка