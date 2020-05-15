Второй этап медреформы: что изменилось в учреждениях, которые его проводят

Критика медреформы не умолкает ни на минуту. Медики говорят о массовых увольнениях и закрытии больниц по всей стране.

Больше всего нареканий касаемо медреформы вызывает неизбежное сокращение работников и даже закрытие некоторых медучреждений. Впрочем, по логике авторов реформы, закроются те медучреждения, которые не смогли создать достойные условия для лечения, жалуются на не оправданые тарифы, когда поход к стоматологу оценивается в 9 грн.

Министр Степанов уже заявил, что реформу не остановят, но будут совершенствовать. Обещает, что медучреждения не закроют, не получат средств меньше, чем в 2019 году. А главное — пересмотрят тарифы. Подробнее о ситуации вокруг медреформы смотрите в сюжете Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что проект медреформы на Полтавщине будут воплощать во всей Украине.

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