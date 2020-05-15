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Факти / Відео / Україна

Другий етап медреформи: що змінилося у закладах, які його втілюють

Критика медреформи не замовкає ні на хвилину. Медики кажуть про масові звільнення та закриття лікарень по всій країні.

Найбільше нарікань стосовно медреформи викликає неминуче скорочення працівників та навіть закриття деяких медзакладів. Втім, за логікою авторів реформи, закриються ті медзаклади, які не змогли створити гідні умови для лікування, скаржаться на не виправдані тарифи, коли похід до стоматолога оцінюється в 9 грн.

Міністр Степанов уже заявив, що реформу не зупинять, але будуть вдосконалювати. Обіцяє, що медзаклади не закриють, не отримають коштів менше, аніж у 2019 році. А головне – переглянуть тарифи. Докладніше про ситуацію навколо медреформи дивіться у сюжеті Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що проект медреформи на Полтавщині втілюватимуть у всій Україні.

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