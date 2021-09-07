Наводнение в Закарпатье: в селе Лопушное второй год не восстанавливают мосты

Второй год после наводнения: на Закарпатье не могут восстановить уничтоженные мосты

Масштабы прошлогоднего июньского наводнения в селе Лопушное — катастрофические. Тогда уровень воды в реке после сильного ливня поднялся почти на пять метров.

Вода сносила все на своем пути — подтопила дом Марии Бабичин и нанесла на весь ее огород двухметровый слой камней с древесиной. Вместе с семьей женщина расчищала его полгода.

Таких пострадавших, как Мария, в селе — 16 человек. От государства они получили по 20 тыс. грн компенсации. 17 семьям за поврежденные дома выделили по 50 тыс. грн. За разрушенные дома — компенсация 300 тыс. грн — таких в селе две.

Большая беда в селе по берегоукреплению. Горные реки — своенравные, поэтому во время дождя уровень воды растет на глазах. Там, где русло идет мимо дороги, берег надо укреплять.

Наводнение разрушило в Лопушном сотни метров берегоукреплений на боковых дорогах — от деревянной подпорной стенки осталась только одна колода, путь не защищен от большой воды. В прошлом году после наводнения дорогу здесь восстановили, однако теперь она снова размыта.

На строительство берегоукрепления община не имеет средств. В Лопушном пока защищена только центральная дорога. В прошлом году за 7 млн ​​грн здесь восстановили 600 метров подпорных стенок. Еще 8 млн грн нужно на восстановление четырех мостов.

Сейчас в Лопушном жители 26-ти домов из-за размытой дороги вообще отрезаны от мира, другие страдают от отсутствия мостов.

— Не может доехать скорая или пожарное авто, поскольку дорога только через реку. А когда высокий уровень воды, то не может проехать даже большой транспорт, — рассказала жительница села Лопушное Наталья Роман.

Только на поврежденные дороги и мосты Лопушном необходимо более 30 млн грн. Собственных денег на это ОТГ не имеет, Киев не дает, поскольку пути коммунального значения, область не помогает. Когда здесь восстановят уничтоженную инфраструктуру — не знает никто.

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