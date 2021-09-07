Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Другий рік після повені: на Закарпатті не можуть відновити знищені мости

Масштаби минулорічної червневої повені у селі Лопушне – катастрофічні. Тоді рівень води у річці після сильної зливи піднявся майже на п’ять метрів.

Вода зносила все на своєму шляху – підтопила будинок Марії Бабічин та нанесла на весь її город двометровий шар каміння з деревиною. Разом з сім’єю жінка розчищала його півроку.

Повінь на Закарпатті: у селі Лопушне другий рік не відновлюють мости

Таких постраждалих, як Марія, у селі – 16 людей. Від держави вони отримали по 20 тис. грн компенсації. 17 родинам за пошкоджені будинки виділили по 50 тис. грн. За зруйновані хати – компенсація 300 тис. грн – таких у селі дві.

Велика біда у селі з берегоукріпленнями. Гірські річки – норовливі, тож під час дощу рівень води зростає на очах. Там, де русло йде повз дороги, берег треба укріплювати.

Повінь зруйнувала в Лопушному сотні метрів берегоукріплень на бічних дорогах – від дерев’яної підпірної стінки залишилася лише одна колода, шлях не захищений від великої води. Торік після повені дорогу тут відновили, однак тепер вона знову розмита.

Повінь на Закарпатті: у селі Лопушне другий рік не відновлюють мости

На будівництво берегоукріплення громада не має коштів. У Лопушному наразі захищена лише центральна дорога. Торік за 7 млн грн тут відновили 600 метрів підпірних стінок. Ще 8 млн грн потрібно на відновлення чотирьох мостів.

Нині в Лопушному жителі 26-ти будинків через розмиту дорогу взагалі відрізані від світу, інші страждають через відсутність мостів.

– Не може доїхати швидка чи пожежне авто, оскільки дорога лише через річку. А коли великий рівень води, то не може проїхати навіть великий транспорт, – розповіла жителька села Лопушне Наталія Роман.

Лише на пошкоджені дороги та мости Лопушному потрібно понад 30 млн грн. Власних грошей на це ОТГ не має, Київ не дає, оскільки шляхи комунального значення, область не допомагає. Коли тут відновлять знищену інфраструктуру – не знає ніхто.

Читайте
Повінь у Криму: на трасі ускладнений рух, автівки зупинилися

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Під час повені затопило Нью-Йорк – люди гинули в своїх будинках і машинах
Під час повені затопило Нью-Йорк – люди гинули в своїх будинках і машинах
Вода б’є навіть зі стелі: метро Нью-Йорка затопило через повені в місті
Вода б’є навіть зі стелі: метро Нью-Йорка затопило через повені в місті
Кількість жертв урагану Іда в США збільшилася до 46 осіб
Кількість жертв урагану Іда в США збільшилася до 46 осіб
Затоплені вулиці, метро і дороги: через ураган Іда Нью-Йорк накрила повінь
Затоплені вулиці, метро і дороги: через ураган Іда Нью-Йорк накрила повінь
Через рішення суду 500 учнів закарпатської школи не можуть розпочати навчальний рік
Через рішення суду 500 учнів закарпатської школи не можуть розпочати навчальний рік
Лікує рак: в Ужгороді запрацював перший в області лінійний прискорювач за 60 млн грн
Лікує рак: в Ужгороді запрацював перший в області лінійний прискорювач за 60 млн грн
На Закарпатті сталася масштабна пожежа: вогонь гасили дві години
На Закарпатті сталася масштабна пожежа: вогонь гасили дві години
Вибух на АЗС у Закарпатській області: двоє людей травмувалися
Вибух на АЗС у Закарпатській області: двоє людей травмувалися
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка