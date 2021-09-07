Повінь на Закарпатті: у селі Лопушне другий рік не відновлюють мости

Другий рік після повені: на Закарпатті не можуть відновити знищені мости

Масштаби минулорічної червневої повені у селі Лопушне – катастрофічні. Тоді рівень води у річці після сильної зливи піднявся майже на п’ять метрів.

Вода зносила все на своєму шляху – підтопила будинок Марії Бабічин та нанесла на весь її город двометровий шар каміння з деревиною. Разом з сім’єю жінка розчищала його півроку.

Таких постраждалих, як Марія, у селі – 16 людей. Від держави вони отримали по 20 тис. грн компенсації. 17 родинам за пошкоджені будинки виділили по 50 тис. грн. За зруйновані хати – компенсація 300 тис. грн – таких у селі дві.

Велика біда у селі з берегоукріпленнями. Гірські річки – норовливі, тож під час дощу рівень води зростає на очах. Там, де русло йде повз дороги, берег треба укріплювати.

Повінь зруйнувала в Лопушному сотні метрів берегоукріплень на бічних дорогах – від дерев’яної підпірної стінки залишилася лише одна колода, шлях не захищений від великої води. Торік після повені дорогу тут відновили, однак тепер вона знову розмита.

На будівництво берегоукріплення громада не має коштів. У Лопушному наразі захищена лише центральна дорога. Торік за 7 млн грн тут відновили 600 метрів підпірних стінок. Ще 8 млн грн потрібно на відновлення чотирьох мостів.

Нині в Лопушному жителі 26-ти будинків через розмиту дорогу взагалі відрізані від світу, інші страждають через відсутність мостів.

– Не може доїхати швидка чи пожежне авто, оскільки дорога лише через річку. А коли великий рівень води, то не може проїхати навіть великий транспорт, – розповіла жителька села Лопушне Наталія Роман.

Лише на пошкоджені дороги та мости Лопушному потрібно понад 30 млн грн. Власних грошей на це ОТГ не має, Київ не дає, оскільки шляхи комунального значення, область не допомагає. Коли тут відновлять знищену інфраструктуру – не знає ніхто.

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