Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Очень страшно, все бежали: очевидцы о смертельном урагане на Kozak Fest 2019

В Днепропетровской области во время известного фестиваля Kozak Fest поднялась непогода.

Шквальный ветер сорвал с крыши металлическую конструкцию, которая полетела в многотысячную толпу. Один человек погиб, двое пострадали. Потом еще и начался дождь.

Люди оказались заблокированными на территории фестиваля. Дорогу размыло, свет исчез.

– Трагедия была страшной, мы не могли оттуда выбраться. Зонтики летали, сцену поднимало, бросало все. Очень было страшно, очень, все бежали оттуда, – вспоминает Ирина, посетительница фестиваля.

Читайте: На фестивале Kozak FEST ураган сорвал крышу сцены

Причины трагедии, которая унесла жизни человека, правоохранители выяснят после нескольких экспертиз. Услышать объяснения от организаторов фестиваля не удалось, они отменили все мероприятия.

К слову, Факты ICTV писали, какие сюрпризы приготовила погода на лето 2019 года.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

9 тысяч гостей и разнообразные развлечения: как прошел мотофестиваль Тарасова гора
На фестивале Kozak FEST ураган сорвал крышу сцены
С халвой, картошкой и крыжовником – в Черкассах прошел фестиваль вареников
Kozak System и уникальный броневик – фестиваль Под покровом тризуба в Боярке
Книжный арсенал: тема, самые ожидаемые новинки и цена билетов
Amazon, Mercedes и Uber: конференция робототехники в Монреале
Русалка и супермен: международный фестиваль воздушных змеев на Николаевщине
Фестиваль воздушных шаров в Каменце-Подольском: цены и что можно увидеть

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка