Очень страшно, все бежали: очевидцы о смертельном урагане на Kozak Fest 2019

В Днепропетровской области во время известного фестиваля Kozak Fest поднялась непогода.

Шквальный ветер сорвал с крыши металлическую конструкцию, которая полетела в многотысячную толпу. Один человек погиб, двое пострадали. Потом еще и начался дождь.

Люди оказались заблокированными на территории фестиваля. Дорогу размыло, свет исчез.

– Трагедия была страшной, мы не могли оттуда выбраться. Зонтики летали, сцену поднимало, бросало все. Очень было страшно, очень, все бежали оттуда, – вспоминает Ирина, посетительница фестиваля.

Читайте: На фестивале Kozak FEST ураган сорвал крышу сцены

Причины трагедии, которая унесла жизни человека, правоохранители выяснят после нескольких экспертиз. Услышать объяснения от организаторов фестиваля не удалось, они отменили все мероприятия.

К слову, Факты ICTV писали, какие сюрпризы приготовила погода на лето 2019 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.