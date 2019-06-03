Дуже страшно, всі тікали: очевидці про смертельний ураган на Kozak Fest 2019

На Дніпропетровщині під час відомого фестивалю Kozak Fest здійнялася негода.

Шквальний вітер зірвав з даху металеву конструкцію, що полетіла в багатотисячний натовп. Одна людина загинула, двоє постраждали. Потім ще й почався дощ.

Люди опинилися заблокованими на території фесту. Дорогу розмило, світло зникло.

– Трагедія була страшною, ми не могли звідти вибратися. Зонтики літали, сцену підіймало, кидало все. Дуже було страшно, дуже, всі тікали звідти, – згадує Ірина, відвідувачка фестивалю.

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Причини трагедії, яка забрала життя людини, правоохоронці з’ясують після кількох експертиз. Почути пояснення від організаторів фестивалю не вдалося, вони скасували всі заходи.

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