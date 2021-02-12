Два месяца и $1 тыс.: в Харькове из Запорожца сделали внедорожник
В Харькове двое мужчин за несколько месяцев в обычном гараже с самого дешевого авто советского автопрома сделали внедорожник. Обновленный Запорожец не боится ни гор, ни брода, и уже стал настоящей звездой.
Два друга — Антон и Андрей приобрели 30-летнюю машину у дедушки. За два месяца и $1 тис. мужчины превратили неуклюжего Запорожца в монстра бездорожья. Теперь он имеет полный привод, раздатку, пониженную передачу и мощный двигатель.
Запорожец, а с ним и его владелец уже стали звездами соцсетей.
— Впервые я попал в Telegram-каналы и новости, когда выпал снег. Товарищ в гараже не смог завестись, мы выехали ему помочь, а потом начали появляться во всех пабликах.
Поджог автомобилей под Харьковом
В Харьковской области накануне неизвестный поджег три автомобиля. Все три авто стояли рядом во дворе. Правоохранители разыскивают виновника, ему может грозить от трех до десяти лет лишения свободы.