Два месяца и $1 тыс.: в Харькове из Запорожца сделали внедорожник

В Харькове двое мужчин за несколько месяцев в обычном гараже с самого дешевого авто советского автопрома сделали внедорожник. Обновленный Запорожец не боится ни гор, ни брода, и уже стал настоящей звездой.

Два друга — Антон и Андрей приобрели 30-летнюю машину у дедушки. За два месяца и $1 тис. мужчины превратили неуклюжего Запорожца в монстра бездорожья. Теперь он имеет полный привод, раздатку, пониженную передачу и мощный двигатель.

Запорожец, а с ним и его владелец уже стали звездами соцсетей.

— Впервые я попал в Telegram-каналы и новости, когда выпал снег. Товарищ в гараже не смог завестись, мы выехали ему помочь, а потом начали появляться во всех пабликах.

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Поджог автомобилей под Харьковом

В Харьковской области накануне неизвестный поджег три автомобиля. Все три авто стояли рядом во дворе. Правоохранители разыскивают виновника, ему может грозить от трех до десяти лет лишения свободы.

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