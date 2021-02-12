Два місяці та $1 тис.: у Харкові з Запорожця зробили позашляховик

У Харкові двоє чоловіків за кілька місяців у звичайному гаражі з найдешевшого авто радянського автопрому зробили позашляховик. Оновлений Запорожець не боїться ні гір, ні броду, і вже став справжньою зіркою.

Двоє друзів – Антон та Андрій придбали 30-річну автівку у дідуся. За два місяці і $1 тис. чоловіки перетворили незграбного Запорожця на монстра бездоріжжя. Тепер він має повний привід, роздатку, понижену передачу та потужний двигун.

Запорожець, а з ним і його власник вже стали зірками соцмереж.

– Вперше я потрапив у Telegram-канали та новини, коли випав сніг. Товариш у гаражі не зміг завестися, ми виїхали йому допомогти, а потім почали з’являтися у всіх пабліках.

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Підпал автомобілів під Харковом

У Харківській області напередодні невідомий підпалив три авто. Всі три автомобілі стояли поруч у дворі. Правоохоронці розшукують винуватця, йому може загрожувати від трьох до десяти років позбавлення волі.