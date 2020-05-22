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Факты / Видео / Украина

Два украинских фермера рассказали, как вести бизнес во время карантина

Рухнули все надежды на прибыль у фермеров, чья продукция поспела как раз в разгар карантина и продалась потребителю прямо с поля. Многие урожаи пропали, потому что продавать негде было и довезти было некуда. Кто-то потерял урожай, кто-то застрял в долгах, а кто вряд ли оправится от такого удара. Сейчас массово созревает продукция фермеров северных регионов, на лотках больше поздних фруктов и овощей.

Продукция которая быстро портится пропала и многие предприниматели потеряли бизнес. Чтобы такого не случилось Виталий Гуртовой, что фермерует в Днепропетровской области выращивает овощи и отдает их на переработку. Его продукция в основном попадает на европейские рынки. У него проблема не куда деть продукцию, а наоборот, как вырастить необходимое количество.

Ярослав, что фермерует на Житомирщине тоже не боится коронавируса. Говорит, в поле и так все работают на значительном расстоянии, а продажи его голубики и клубники в основном через соцсети с доставкой.

Оба фермеры утверждают — только современные подходы и планирование — спасет бизнес. Стоит ориентироваться на пожелания клиента и искать рынки еще до того как вырастишь продукцию.

Факты ICTV ранее писали о том, что из-за аномально теплой зимы в Украине ждут идеальный урожай фруктов.

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