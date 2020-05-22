Два українських фермери розповіли, як вести бізнес під час карантину

Рухнули всі надії на прибуток у фермерів, чия продукція поспіла саме в розпал карантину і продалась споживачеві прямо з поля. Багато врожаю пропало, бо продавати не було де і довезти не було куди. Хто втратив врожай, хто застряг у боргах, а хто навряд чи оговтається від такого удару. Нині масово достигає продукція фермерів з північніших регіонів, на лотках більшає пізніх фруктів та овочів.

Продукція що швидко псується пропала і чимало підприємців втратили бізнес. Аби такого не трапилося Віталій Гуртовий, що фермерує на Дніпропетровщині вирощує овочі і віддає їх на переробку. Його продукція переважно потрапляє на європейські ринки. У нього проблема не куди діти продукцію, а навпаки, як виростити необхідну кількість.

Ярослав, що фермерує на Житомирщині теж не боїться коронавірусу. Каже, в полі і так всі працюють на великий відстані, а продажі його лохини та полуниці в основному через соцмережі з доставкою.

Обидва фермери стверджують – лише сучасні підходи і планування — врятує бізнес. Варто орієнтуватись на побажання клієнта і шукати ринки ще до того як виростиш продукцію.

Факти ICTV раніше писали про те, що через аномально теплу зиму в Україні чекають на ідеальний урожай фруктів.

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