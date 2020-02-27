Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Из-за аномально теплой зимы в Украине ждут идеальный урожай фруктов

Украинские сады прекрасно пережили аномально теплую зиму, если не будет поздних заморозков, то в этом году прогнозируют очень хороший урожай. Однако для этого надо потрудиться и фермерам, и агрономам. Ведь из-за теплой зимы вредители не вымерзли.

Настоящая беда в этом году – это недостаток влаги. Дождей осенью выпало мало, а снега и вовсе не было. Сейчас влага есть максимум на 25 сантиметров вглубь, поэтому приходится делать ставку только на капельное орошение. А вот если будут заморозки, то прежде всего пострадает малина, голубика, абрикос и персик. Детали в сюжете Оксаны Михайловой.

Напомним, нынешняя зима может доставить немало хлопот будущему урожаю. Ведь недостаточная увлажненность и перепад минусовых и плюсовых температур обязательно будут влиять на урожайность озимых и яровых культур.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Озимые и яровые культуры под угрозой: как теплая зима повлияет на урожай
Озимые и яровые культуры под угрозой: как теплая зима повлияет на урожай
Диетологи не советуют есть фрукты на ночь – причина
Диетологи не советуют есть фрукты на ночь – причина
Авокадо, ананасы и мандарины: на Буковине фермер выращивает экзотические растения
Авокадо, ананасы и мандарины: на Буковине фермер выращивает экзотические растения
Урожай зерновых в Украине в 2019 вырос до 75 млн тонн
Урожай зерновых в Украине в 2019 вырос до 75 млн тонн
Как в Италии шьют брендовую одежду из кожуры апельсина
Как в Италии шьют брендовую одежду из кожуры апельсина
Фрукт кровавого цвета. Как выращивают красный апельсин на Сицилии и чем полезен
Фрукт кровавого цвета. Как выращивают красный апельсин на Сицилии и чем полезен
Маленькая Голландия в Украине. Как выращивают и сортируют яблоки для импорта
Маленькая Голландия в Украине. Как выращивают и сортируют яблоки для импорта
Свинья в гробу: противники открытия рынка земли пикетируют Раду
Свинья в гробу: противники открытия рынка земли пикетируют Раду

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка