Из-за аномально теплой зимы в Украине ждут идеальный урожай фруктов

Украинские сады прекрасно пережили аномально теплую зиму, если не будет поздних заморозков, то в этом году прогнозируют очень хороший урожай. Однако для этого надо потрудиться и фермерам, и агрономам. Ведь из-за теплой зимы вредители не вымерзли.

Настоящая беда в этом году – это недостаток влаги. Дождей осенью выпало мало, а снега и вовсе не было. Сейчас влага есть максимум на 25 сантиметров вглубь, поэтому приходится делать ставку только на капельное орошение. А вот если будут заморозки, то прежде всего пострадает малина, голубика, абрикос и персик. Детали в сюжете Оксаны Михайловой.

Напомним, нынешняя зима может доставить немало хлопот будущему урожаю. Ведь недостаточная увлажненность и перепад минусовых и плюсовых температур обязательно будут влиять на урожайность озимых и яровых культур.

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