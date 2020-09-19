Дважды проданные квартиры в ЖК Авиаквартал: как на Киевщине обманывают инвесторов

Переселенцы из Донецка, семья Бугайчуков, инвестировали в жилье в новостройке на Киевщине — оформили кредит и исправно платили.

Вдруг кредитор решил поднять проценты более чем в два раза. Семья на такие условия не согласилась, а потом узнала, что у квартиры новый владелец, а вложенные 450 тыс. грн им никто возвращать не собирается. Причем новым владельцем оказался риэлтор фирмы застройщика. И таких дважды проданных квартир — не менее десяти.

Анна Демен — директор компании, которая была поручителем, общаться с инвесторами отказалась, потому что они, говорит, уже не ее клиенты. Инвесторы называют еще одно имя. Сергей Клименко, он берет трубку.

От встречи отказывается. Представляется юристом компании, которая собирала деньги с инвесторов. Хотя человек с таким именем и фамилией среди учредителей фирмы поручителя. Говорит, что о проблеме слышит впервые. И ему неизвестно у кого люди брали кредиты. Интересно, что все эти компании фигурируют в еще одном строительном скандале. Между тем делом Авиаквартала занялся офис противодействия рейдерству — это такая организация при министерстве юстиции.

Жалобу инвесторов офис рассмотрел. Законно или нет повторно перепродали жилье, узнаем, когда на сайте появится окончательное решение. Андрей Бугайчук с семьей продолжает платить кредит и время от времени приходит в свою квартиру. Верят, она станет их домом, потому что в Донецке один потеряли.

В центре Киева запретили строить высотки

В июне 2020 года с целью сохранения ландшафта центральной части столицы и характера исторической застройки киевские власти приняли решение запретить строительство высотных зданий на ряде улиц.

В частности, запрет распространяется на улицы: Крещатик, Владимирская и Андреевский спуск.

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