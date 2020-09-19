Двічі продані квартири в ЖК Авіаквартал: як на Київщині обдурюють інвесторів

Переселенці з Донецька, родина Бугайчуків, інвестували в помешкання в новобудові на Київщині – оформили кредит і справно платили.

Аж раптом кредитор вирішив підняти відсотки у понад двічі. Родина на такі умови не погодилась, а згодом дізналась, що у квартири новий власник, а вкладені 450 тис. грн їм ніхто повертати не збирається. При чому новим власником виявився ріелтор фірми забудовника. І таких двічі проданих квартир – щонайменше десять.

Анна Демен – директор компанії, що була поручителем, спілкуватися з інвесторами відмовилася, бо вони, каже, вже не її клієнти. Інвестори називають ще одне ім’я. Сергій Клименко, він бере слухавку.

Від зустрічі відмовляється. Представляється юристом компанії, яка збирала гроші з інвесторів. Хоча людина з таким іменем і прізвищем є серед засновників фірми поручителя. Каже, що про проблему чує вперше. І йому невідомо в кого люди брали кредити. Цікаво, що всі ці компанії фігурують у ще одному будівельному скандалі. Тим часом справою Авіакварталу зайнявся офіс протидії рейдерству – це така установа при міністерстві юстиції.

Скаргу інвесторів офіс розглянув. Законно чи ні повторно перепродали житло, дізнаємося, коли на сайті з’явиться остаточне рішення. Андрій Бугайчук з родиною продовжує сплачувати кредит і час від часу приходить до своєї квартири. Вірять, вона таки стане їхнім домом, бо в Донецьку один втратили.

У центрі Києва заборонили будувати висотки

У червні 2020 року задля збереження ландшафту центральної частини столиці та характеру історичної забудови київська влада ухвалила рішення заборонити будівництво висотних будинків на низці вулиць.

Зокрема, заборона розповсюджується на вулиці: Хрещатик, Володимирська та Андріївський узвіз.