В Киеве разработчики Генерального плана запретили строительство многоэтажных домов и предусмотрели сохранение ландшафта центральной части города и характера исторической застройки.
Запрет распространяется на улицы Крещатик, Владимирская, Андреевский спуск и другие.
О соответствующем решении сообщили в коммунальной организации Киевгенплан.
— Создание высотных доминант мы предполагаем только на периферийных территориях, в частности, въездных магистралях: на проспекте Бажана и Харьковском шоссе, возле станции метро Лесная и ул. Киото, на пересечении проспектов Палладина и Победы, на пересечении проспекта Академика Глушкова и Кольцевой дороги, на пересечении Столичного шоссе и ул. Заболотного, — пояснил руководитель организации Сергей Броневицкий.
Строить высотные жилые комплексы, согласно проекту Генплана Киева, можно будет за пределами центральной части города.
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Разрешается строить высотки:
- в районе Лыбидской и Демеевской площадей;
- на ул. Амосова, Автозаводская, И. Выговского;
- на проспекте Правды;
- в районе станции метро Почайна;
- на пересечении просп. Победы и Воздухофлотский;
- в районе Днепровской набережной;
- на проспекте Шухевича и Бажана;
- на ул. Электротехническая.
Количество этажей в ЖК определяться при разработке плана зонирования территории.
Также будет учитываться природный рельеф, доминирующая роль первой правобережной гряды киевских холмов и достопримечательностей культурного наследия — Киево-Печерской Лавры, Софии Киевской, Андреевской церкви, а также условия безопасности аэродвижения.
Строительство в Киеве
В столице Украины пока возводят дома 15 застройщиков на 5,3 млн кв. м. Первое место занимает Киевгорстрой, который занимается реализацией 55 проектов общей площадью 1,3 млн кв. м
Сейчас холдинговая компания Киевгорстрой строит 16 жилищных комплекс, уже построены и переданы в эксплуатацию — 5 ЖК, вскоре появляется в продаже — 5 домов.
Всего компания уже построила более 45 млн кв. м жилья.