В Киеве разработчики Генерального плана запретили строительство многоэтажных домов и предусмотрели сохранение ландшафта центральной части города и характера исторической застройки.

Запрет распространяется на улицы Крещатик, Владимирская, Андреевский спуск и другие.

О соответствующем решении сообщили в коммунальной организации Киевгенплан.

— Создание высотных доминант мы предполагаем только на периферийных территориях, в частности, въездных магистралях: на проспекте Бажана и Харьковском шоссе, возле станции метро Лесная и ул. Киото, на пересечении проспектов Палладина и Победы, на пересечении проспекта Академика Глушкова и Кольцевой дороги, на пересечении Столичного шоссе и ул. Заболотного, — пояснил руководитель организации Сергей Броневицкий.

Строить высотные жилые комплексы, согласно проекту Генплана Киева, можно будет за пределами центральной части города.

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Разрешается строить высотки:

в районе Лыбидской и Демеевской площадей;

на ул. Амосова, Автозаводская, И. Выговского;

на проспекте Правды;

в районе станции метро Почайна;

на пересечении просп. Победы и Воздухофлотский;

в районе Днепровской набережной;

на проспекте Шухевича и Бажана;

на ул. Электротехническая.

Количество этажей в ЖК определяться при разработке плана зонирования территории.

Также будет учитываться природный рельеф, доминирующая роль первой правобережной гряды киевских холмов и достопримечательностей культурного наследия — Киево-Печерской Лавры, Софии Киевской, Андреевской церкви, а также условия безопасности аэродвижения.

Строительство в Киеве

В столице Украины пока возводят дома 15 застройщиков на 5,3 млн кв. м. Первое место занимает Киевгорстрой, который занимается реализацией 55 проектов общей площадью 1,3 млн кв. м

Сейчас холдинговая компания Киевгорстрой строит 16 жилищных комплекс, уже построены и переданы в эксплуатацию — 5 ЖК, вскоре появляется в продаже — 5 домов.

Всего компания уже построила более 45 млн кв. м жилья.