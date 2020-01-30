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Детский писатель без детства. Творчество и жизнь Всеволода Нестайко

В школах надо проводить уроки смеха – говорил детский писатель Всеволод Нестайко. Потому что дети должны хорошо посмеяться в детстве. Его бестселлер Тореодори з Васюківки именно для этого. Для искреннего смеха, и не важно, кто читает трилогию – ребенок или взрослый. Всеволоду Нестайко было бы 90 лет. Он один из лучших детских авторов.

Его Тореадори переведены более 30 языками. И внесены в международный список Андерсена – как один из самых выдающихся произведений современной детской литературы.

Украинцы получили своего Марка Твена. И целые поколения детей зачитывались Країною сонячних зайчиків, Незвичайними пригодами у лісовій школі. Хотя безоговорочным бестселлером остаются Тореодори з Васюківки.

В стенах издательства АБАБАГАЛАМАГА вышло последнее издание еще при жизни Всеволода Нестайко. Поэтому именно здесь готовят и особый подарок читателям.

Факты ICTV ранее писали о том, что харьковским детям презентовали Книжку про сміття – Рустам Гильфанов.

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