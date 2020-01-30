Дитячий письменник без дитинства. Творчість та життя Всеволода Нестайка
У школах треба проводити уроки сміху – казав дитячий письменник Всеволод Нестайко. Бо малеча має добряче насміятися в дитинстві. Його бестселер Тореодори з Васюківки саме для цього. Для щирого сміху, і не важливо, хто читає трилогію – дитина чи дорослий. Всеволодові Нестайку було б 90 років. Він один із найкращих дитячих авторів.
Його Тореадори перекладені понад 30 мовами. І внесені у міжнародний список Андерсена – як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури.
Українці отримали свого Марка Твена. І цілі покоління дітлахів зачитувалися Країною сонячних зайчиків, Незвичайними пригодами у лісовій школі. Хоча беззаперечним бестселером залишаються Тореодори з Васюківки.
У стінах видавництва АБАБАГАЛАМАГА вийшло останнє видання ще за життя Всеволода Нестайка. Тож саме тут готують і особливий подарунок читачам.
Факти ICTV раніше писали про те, що харківським підліткам презентували Книжку про сміття – Рустам Гільфанов.