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Дизель шоу, Холостяк и Спіймати Кайдаша: ICTV, СТБ и Новый покоряют новые вершины

За последние несколько дней телевизионные каналы группы StarLightMedia — ICTV, СТБ и Новый — лидеры по популярности среди зрителей.

В частности, телеканал ICTV в пятницу, воскресенье и понедельник стал каналом №1 в Украине. Пятница имела двойной рекорд, ведь высокие показатели были у программы Дизель Шоу. Ее посвятили 8 марта.

Еще один рекорд принадлежит Новому каналу — десятому сезону проекта Холостяк. А накануне первые места были у телеканала СТБ и сериала Спіймати Кайдаша.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как StarLightMedia помогает борьбе с пиратскими сайтами.

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