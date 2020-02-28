Кто в Украине борется с пиратскими сайтами фильмов

Киберполиция вместе со следователями Нацполиции разоблачили сайт, который нелегально распространял контент, грубо нарушая авторские права и нанося ущерб владельцам продукта. Это реакция на заявление медиагруппы StarLightMedia, объединяющая ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2 и ОЦЕ.

Всего на просторах украинского интернета действует до тысячи пиратских сайтов. Большинство из них работают из-за рубежа, зарабатывая нелегальные деньги. Популярность среди пользователей привлекает к этим ресурсам рекламодателей. Поэтому в рамках следствия обыскали несколько рекламных агентств.

Именно сериал Правило боя и другой контент телеканалов StarLightMedia стал причиной одного из обращений к правоохранителям. Администраторы сайта проигнорировали просьбу удалить контент, поэтому представители правообладателя обратились к киберполиции. Правоохранители наведались к пиратам. И удалось выйти на след тех, кто размещал на пиратском сайте рекламу, фактически спонсируя существования этого черного ресурса.

Факты ICTV ранее писали о том, что киберполиция закрыла четыре онлайн-кинотеатра в Украине.

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