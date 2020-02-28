Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Кто в Украине борется с пиратскими сайтами фильмов

Киберполиция вместе со следователями Нацполиции разоблачили сайт, который нелегально распространял контент, грубо нарушая авторские права и нанося ущерб владельцам продукта. Это реакция на заявление медиагруппы StarLightMedia, объединяющая ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2 и ОЦЕ.

Всего на просторах украинского интернета действует до тысячи пиратских сайтов. Большинство из них работают из-за рубежа,  зарабатывая нелегальные деньги. Популярность среди пользователей привлекает к этим ресурсам рекламодателей. Поэтому в рамках следствия обыскали несколько рекламных агентств.

Именно сериал Правило боя и другой контент телеканалов StarLightMedia стал причиной одного из обращений к правоохранителям. Администраторы сайта проигнорировали просьбу удалить контент, поэтому представители правообладателя обратились к киберполиции. Правоохранители наведались к пиратам. И удалось выйти на след тех, кто размещал на пиратском сайте рекламу, фактически спонсируя существования этого черного ресурса.

Факты ICTV ранее писали о том, что киберполиция закрыла четыре онлайн-кинотеатра в Украине.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Финансировали пиратские сайты: киберполиция провела обыски в рекламных агентствах
Финансировали пиратские сайты: киберполиция провела обыски в рекламных агентствах
В Беларуси впервые покажут фильм на украинском языке
В Беларуси впервые покажут фильм на украинском языке
Номери – первый трейлер фильма Сенцова
Номери – первый трейлер фильма Сенцова
Джонни Депп вышел на красную дорожку Берлинале 2020 в дырявой шляпе
Джонни Депп вышел на красную дорожку Берлинале 2020 в дырявой шляпе
Рецензия на фильм Зов предков: сегодня надо быть послушным
Рецензия на фильм Зов предков: сегодня надо быть послушным
Рецензия на фильм Ричард Джуэлл: наказать за героизм
Рецензия на фильм Ричард Джуэлл: наказать за героизм
Холланд рассказал о фильме по видеоигре Uncharted
Холланд рассказал о фильме по видеоигре Uncharted
Украинский студент за $1 купил право на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Украинский студент за $1 купил право на экранизацию рассказа Стивена Кинга

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка