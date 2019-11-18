Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Джонсон встречался с экс-агентом КГБ после отравления Скрипалей – The Guardian

Британское издание The Guardian написало, что премьер страны Борис Джонсон встречался с российским олигархом и бывшим агентом КГБ Александром Лебедевым после отравления Скрипалей.

Тогда Джонсон был министром иностранных дел. Без личной охраны он отправился в Италию на вечеринку Евгения Лебедева – сына Александра Лебедева. И это после поездки на саммит НАТО, где речь шла преимущественно о России.

Читайте: Глава МИД Германии едет в Украину для подготовки встречи нормандской четверки

Неизвестно, что обсуждали Джонсон с Лебедевым и сколько длилась встреча. О ней узнали в июле этого года, однако Лебедев старший до сих пор это отрицал. Офис премьера и сейчас отказывается от комментариев.

The Guardian акцентирует внимание на том, что Лебедев – бывший агент КГБ. Он работал в экономическом отделе, созданном по личному распоряжению председателя КГБ Юрия Андропова. Лебедева вспоминали в докладе о незаконном российском вмешательстве в политику Британии, по итогам расследования, которое длилось полтора года. В документе Лебедева и еще восемь человек называют угрозой демократии Великобритании.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Кремле не видят возможности для двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Северный поток-2 подорвет энергетическую безопасность Европы – премьер-министр Польши
В Великобритании назвали имена российских спонсоров партии Джонсона
Джонсон согласился на отсрочку Brexit
54 ОМБр обнародовала видео уничтожения позиций с боевиками
Парламент Британии отклонил ускоренный график Brexit
Джонсон готов отозвать законопроект о Brexit – условие
Под Красноярском в РФ прорвало дамбу, погибли более 10 человек
ЕС и Великобритания достигли договоренности о Brexit – Джонсон

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка