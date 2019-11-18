Джонсон встречался с экс-агентом КГБ после отравления Скрипалей – The Guardian

Британское издание The Guardian написало, что премьер страны Борис Джонсон встречался с российским олигархом и бывшим агентом КГБ Александром Лебедевым после отравления Скрипалей.

Тогда Джонсон был министром иностранных дел. Без личной охраны он отправился в Италию на вечеринку Евгения Лебедева – сына Александра Лебедева. И это после поездки на саммит НАТО, где речь шла преимущественно о России.

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Неизвестно, что обсуждали Джонсон с Лебедевым и сколько длилась встреча. О ней узнали в июле этого года, однако Лебедев старший до сих пор это отрицал. Офис премьера и сейчас отказывается от комментариев.

The Guardian акцентирует внимание на том, что Лебедев – бывший агент КГБ. Он работал в экономическом отделе, созданном по личному распоряжению председателя КГБ Юрия Андропова. Лебедева вспоминали в докладе о незаконном российском вмешательстве в политику Британии, по итогам расследования, которое длилось полтора года. В документе Лебедева и еще восемь человек называют угрозой демократии Великобритании.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Кремле не видят возможности для двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время.

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