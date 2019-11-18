Джонсон зустрічався з екс-агентом КДБ після отруєння Скрипалів – The Guardian

Британське видання The Guardian написало, що Прем’єр країни Борис Джонсон зустрічався з російським олігархом та колишнім агентом КДБ Олександром Лебедєвим після отруєння Скрипалів.

Тоді Джонсон був міністром закордонних справ. Без особистої охорони він вирушив в Італію на вечірку Євгена Лебедєва – сина Олександра Лебедєва. І це після поїздки на саміт НАТО, де йшлося переважно про Росію.

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Невідомо, що обговорювали Джонсон з Лебедєвим та скільки тривала зустріч. Про неї дізнались у липні цього року, однак Лебедєв старший досі це заперечував. Офіс прем’єра й нині відмовляється від коментарів.

The Guardian акцентує увагу на тому, що Лебедєв – колишній агент КДБ. Він працював в економічному відділі, створеному за особистим розпорядженням голови КДБ Юрія Андропова. Лебедєва згадували у доповіді про незаконне російське втручання у політику Британії, за підсумками розслідування, що тривало півтора роки. У документі Лебедєва і ще вісьмох осіб називають загрозою демократії Великобританії.

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