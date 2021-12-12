€170 тыс. на украшения и контейнеры из-под вакцин: чем удивляют елки в мире

Весь мир уже охватило предрождественское настроение. Большинство стран установили новогодние елки и вертепы.

В Вифлееме приготовления стартуют фейерверками, а на верхушке елки красуется красная звезда – религиозный символ праздника.

В Ватикане праздничной елке 113 лет. На дереве развесили более 500 деревянных игрушек, изготовленных вручную, а также гирлянды с низким потреблением электричества.

В Риме главную елку зажгли из планшета. У нее очень много гирлянд. И хоть римлянам новогодняя красавица и понравилась, но все же критикуют власть за растрату бюджета. Ведь на елку потратили €170 тыс.

А вот в Бухаресте новогоднее дерево непривычное. Там решили напомнить, что мир до сих пор борется с пандемией коронавируса. Поэтому елку сделали из контейнеров из-под вакцины.

В городе Ровинаем, который находится за полярным кругом, празднуют традиционно. Финны считают, что там живет Санта-Клаус. И хоть этого Рождества туристов там немного, но актеры изо всех сил стараются зарядить людей праздничным настроением.

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