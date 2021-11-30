Искусственная 31-метровая красавица: в Киеве устанавливают главную елку

В Киеве уже начали монтировать главную елку страны. Подготовку к новогодне-рождественским праздникам на Софийской площади начали накануне.

Как отмечают организаторы, в этом году елка будет искусственной. Высота дерева 31 метр. Известно, что его сделали на одном из львовских предприятий.

Кроме гирлянды, новогоднюю красавицу украсит 20 тыс. шаров. Они будут красного и золотистого цветов.

Зажгут главную елку страны традиционно на День Святого Николая — 19 декабря в 17.00.

Ранее мы писали, что главная тематика елки в этом году — рождение Иисуса. Само дерево и все декорации будут стоить 25-27 млн грн. Средства предоставляются спонсорами и организаторами.

Основатель и директор компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий отметил, что традиционной ярмарки в этом году не будет, однако установят каток, будет много горячих напитков и легкая еда. Мангал запрещено использовать в связи с ограничениями пандемии.

На Софийской площади не будет концерта и, соответственно, сцены. Верхушку елки организаторы также не стали раскрывать, заявив, что это будет сюрприз.

— Обещаю, что такой елки еще не было, даже в мире такой не делали, — отметил директор компании Folk Ukraine.

Также мы писали, когда нужно ставить елку на Новый год 2022. Точной даты нет, поскольку все зависит от вашего личного желания, однако по фэншую принято ставить дерево в день зимнего солнцестояния — 22 декабря. Благоприятными днями являются и 24, 25 декабря.

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