€170 тис. на прикраси та контейнери з-під вакцин: чим дивують ялинки у світі

Увесь світ уже охопив передріздвяний настрій. Більшість країн встановила новорічні ялинки та вертепи.

У Вифлеємі приготування стартують феєрверками, а на верхівці ялинки красується червона зірка – релігійний символ свята.

У Ватикані святковій ялинці аж 113 років. На дереві розвісили понад 500 дерев’яних іграшок, виготовлених вручну, а також гірлянди з низьким споживанням електрики.

У Римі головну ялинку засвітили із планшета. У неї дуже багато гірлянд. І хоч римлянам новорічна красуня і сподобалася, але все ж критикують владу за розтрату бюджету. Адже на ялинку витратили €170 тис.

А от у Бухаресті новорічне дерево незвичне. Там вирішили нагадати, що світ досі бореться із пандемією коронавірусу. Тому ялинку зробили із контейнерів з-під вакцини.

У місті Ровінаєм, що знаходиться за полярним колом, святкують традиційно. Фіни вважають, що там живе Санта Клаус. І хоч цього Різдва туристів там небагато, але актори з усіх сил намагаються зарядити людей святковим настроєм.

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