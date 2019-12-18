Эффективность близка нулю: почему в Украине не работает экологическая инспекция

На Николаевщине местный сырзавод 5 лет сливал отходы в пруд. На Волыни асфальтный завод несколько лет покрывает город слоем пыли. А в Мариуполе из-за металлургических комбинатов люди с рождения дышат металлами.

Следить за уровнем загрязнения окружающей среды должны экологические инспекторы. В Украине таких две тысячи, но их эффективность близка нулю.

С 2014 года в Украине ввели мораторий на проверки, чтобы не терроризировать бизнес, и на первый взгляд хорошая идея спровоцировала тотальную бесконтрольность и безнаказанность. Несмотря на то, что мораторий уже потерял силу, мало что изменилось – эко-инспекция если и хочет кого-то проверить, то должен об этом предупредить.

Посетить предприятие она может только по графику, обнародованному еще в начале года. Чтобы выехать по обращению жителей – требуется разрешение Государственной регуляторной службы. Его приходится ждать долго.

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В этом году проверят 10 тыс. рисковых бизнесов. В перечне вместе с заводами-загрязнителями небольшая лаборатория, где тестируют качество воды. Цель проверки – выяснить, как там утилизируют химикаты. Но о своем визите инспекторы предупредили за 10 дней. Час они перекладывают бумажки и только потом осматривают помещения. Находят вытяжной шкаф, и на глаз определяют – отсюда могут осуществлять выбросы. Какие это выбросы и сколько их – замерить нечем.

В итоге, проверки превращаются в сплошную профанацию. Но, похоже, всех все устраивает – и чиновников, и предпринимателей, и инспекторов. Громких разоблачений эко-инспекции не слышно, хотя экологическая ситуация в стране ужасная. Предыдущее правительство хотело структуру ликвидировать, но не сложилось. Довести дело до конца хочет новое министерство – объединить лесное, водное и рыбагенства и создать действительно природоохранный орган.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Борислав может оказаться на грани экологической катастрофы.

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