Жизнь на пороховой бочке: Борислав может оказаться на грани экологической катастрофы

Город Борислав на Львовщине может оказаться на грани экологической катастрофы. Вся проблема в нефти, которая залегает слишком близко к поверхности. Сейчас объясниться через нее не могут Государственная служба геологии и Укранафта. В Государственной службе говорят: предприятие выполняет не все предписания экологов. В Укрнафте же, наоборот, убеждают они спасают экологию, ведь прекращать добычу нельзя – под землей соберется так много газа, что может произойти взрыв. Местные жители тем временем – в заложниках споров.

Мария Герцан даже дома чувствует себя в опасности. Несколько лет назад под ее окнами неожиданно забил нефтяной фонтан, со временем нефть досталась до подвала. Ее периодически скачивают, но едкий запах газа не исчезает.

Борислав – не единственный город в мире, расположенный непосредственно на нефтяных месторождениях. Черное золото здесь добывают с конца 19 века. Когда-то добывали 5% процентов мировой нефти. Сегодня – всего четыре % того, что выкачивают в Украине. Добыча нерентабеленая. И нефть поднимается вверх, и остановить процесс невозможно. В Бориславе ее качают даже в центре города.

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Укрнафта уже много лет – добывает здесь черное золото. Также в городе работают единственные в Украине две вакуумно-компрессорные станции, сокращают неконтролируемые выходы на поверхность углеводородов.

Но лицензию на добычу в Укрнафты хотят забрать. После двух проверок на компанию подали в суд Госгеонедра. Мол, из-за невыполнения ряда экологических требований.

В Укрнафте упреки называют надуманными. Говорят, все убытки выплатили, а претензии не касаются месторождений в Бориславе. Свою работу по выкачиванию нефти в городе называют, скорее, экологической.

Если спецразрешение аннулируют, а это может произойти в конце июня, компания уйдет и люди останутся в опасности.

Город тоже подал заявление в суд, в качестве третьей стороны. Люди пока остаются заложниками ситуации.

К слову, в Черкасской области ливень с грозой сорвал новый асфальт и уничтожил огороды и птицу.

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