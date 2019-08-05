Нечистоты в реку, потом в Черное море: экологическая катастрофа на Закарпатье

В туристическом Рахове на Закарпатье не работают очистные сооружения.

Вся грязь стекает в Черную Тису, оттуда в Дунай и в Черное море.

Европейские исследователи говорят, там обнаружено более 120 химических соединений, вредных для экосистемы и здоровья человека. Это металлы, пестициды, лекарственные средства, бытовая химия.

Большие реки Дунай и Днестр несут в море от 6 до 50 единиц мусора в час. Все потому, что в Украине большинство сел и городков десятки лет не проводят очистки стоков.

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Очистные сооружения нуждаются в обновлении. Два года назад разработали проект стоимостью 36 млн грн. Годовое поступление в бюджет Рахова 20 млн грн.

К слову, город Борислав, что на Львовщине, может оказаться на грани экологической катастрофы.

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