Эко-пакеты из лобстеров: как студенты превращают морепродукты В биопластик

В британской столице научились перерабатывать остатки морепродуктов, чтобы изготавливать эко-пакеты. Ученые призывают искать альтернативу пластика, потому что вскоре зеленая планета погрузится в опасном мусоре.

Сваренный лобстер скоро превратится в экологический пластик. Нежное мясо подадут гурманам, а вот клешни и панцирь еще выбрасывали. Вторая жизнь остаткам кулинарии дали молодые ученые колледжа Лондона. Мелко перемалывают панцири и клешни – их основа волокна очень прочной химического вещества хитина. Его растворяют уксусом и получают нужную консистенцию.

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Студенты самостоятельно изготовили приборы, которые трансформируют смесь в биопластик. Тепло и пара помогают сформировать уровне письма, предоставить различной формы. Научились также расплавлять готовый продукт и использовать его повторно.

К слову, в Луцке мужчина создал эко-Таврию.

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