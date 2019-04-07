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Еко-пакети з лобстерів: як студенти перетворюють морепродукти на біопластик

В британській столиці навчилися переробляти залишки морепродуктів, щоб виготовляти еко-пакети. Науковці закликають шукати альтернативу пластику, бо незабаром зелена планета потоне в небезпечному непотребі.

Зварений лобстер скоро перетвориться в екологічний пластик. Ніжне м’ясо подадуть гурманам, а от клешні й панцир досі викидали. Друге життя залишкам кулінарії дали молоді науковці коледжу Лондона. Дрібно перемелюють панцири й клешні – їх основа волокна дуже міцної хімічної речовини хітину. Його розчиняють оцтом і отримують потрібну консистенцію.

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Студенти самостійно виготовили прилади, які трансформують суміш у біопластик. Тепло і пара допомагають сформувати рівні листи, надати різної форми. Навчилися також розплавляти готовий продукт і використовувати його повторно.

До слова, в Луцьку чоловік створив еко-Таврію.

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