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Вместо бензина – дрова: в Луцке мужчина создал эко-Таврию

В Украине конструируют эко-автомобили, но часто из-за бедности, ведь бензин дорогой. В частности житель Луцка – Николай переоборудовал свою старенькую Таврию на твердое топливо.

Вместо литра бензина – 2 килограмма дров. Именно так заправляет свою Таврию Николай. Подорожание горючего его больше не беспокоит. Поджег дрова и за 5 минут можно стартовать. Разгоняется Таврия до 100 километров в час.

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На обновленной Таврии мужчина наездил уже более тысячи километров. Ее работой доволен. Газогенератором уже заинтересовались и эксперты. Ведь такой автомобиль на Волыни пока единственный.

К слову, в Украине на смену евробляхам плывут американские машины. Ловкие бизнесмены скупают их в Америке битыми, ремонтируют и растамаживают.

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