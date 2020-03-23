Экологические тренды и качество. Как изготавливают продукты на заводе Сяйвир

С подписанием соглашения об ассоциации, наша сельскохозяйственная продукция должна улучшить свои позиции на рынках Европейского союза. Но европейцы десятилетиями формировали требования к качеству самой продукции и требований к ее производству. Только соответствие таким требованиям, является условием для ее реализации в Европе после аттестации и сертификации производственных мощностей и соответствующих товаров.

В сфере производства индюшиного мяса и готовых продуктов из него существует предприятие, продукция которого допущена Европейским союзом для реализации в тех странах.

В мировом тренде современности — забота об окружающей среде. На украинском заводе Сяйвир тоже следят за соответствием мировым экологическим трендам.

Хотя, по статистике, сегодня украинцы потребляют индюшиного мяса в разы меньше чем жители американского континента, или европейцы.

Украина имеет хорошие перспективы развития производства индюшиного мяса. В то же время, они реальны лишь при условии соответствия мировым стандартам, а это требует перестройки технологии изготовления. На заводе Сяйвир убеждены, что создание качественных мясных изделий для украинского потребителя является залогом продвижения украинского, как на внутреннем, так и на внешних рынках.

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