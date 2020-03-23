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Екологічні тренди та якість. Як виготовляють продукти на заводі Сяйвір

З підписанням угоди про асоціацію, наша сільськогосподарська продукція мала б покращити свої позиції на ринках Європейського союзу. Та європейці десятиліттями формували вимоги щодо якості самої продукції й вимог до її виробництва. Лише відповідність таким вимогам, є умовою для її реалізації в Європі після атестації та сертифікації виробничих потужностей та відповідних товарів.

У сфері виробництва індичого м’яса та готових продуктів з нього існує підприємство, продукція якого допущена Європейським союзом для реалізації в його країнах.

У світовому тренді сучасності – піклування про довкілля. На українському заводі Сяйвір теж слідкують за відповідністю світовим екологічним трендам.

Хоча, за статистикою, на сьогодні українці споживають індичого м яса в рази менше ніж мешканці американського континенту, чи європейці.

Україна має гарні перспективи розвитку виробництва індичого м’яса. Водночас, вони реальні лише за умови відповідності світовим стандартам, а це потребує перелаштування технології виготовлення. На заводі Сяйвір переконані, що створення якісних м’ясних виробів для українського споживача є запорукою просування українського, як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Факти ICTV раніше писали про те, як працює насіннєвий завод на Хмельниччині.

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