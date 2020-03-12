Перерабатывает 10 тонн зерна в час: как работает семенной завод на Хмельнитчине

В Украине не хватает качественных семян — таких, что дадут замечательные урожаи: пшеницы, сои, фасоли, мака или кукурузы.

Вместе с устаревшими семенными заводами страна практически потеряла селекционеров и генетиков растений — целую науку, и этот рынок оперативно заняли иностранцы. Именно у них наши фермеры дорого покупают семена.

Правда, несколько лет назад государство начало восстанавливать семенные заводы, которые могут обеспечить качество материала. На одном из крупнейших таких в Хмельницкой области за час перерабатывают 10 тонн сырья.

А еще на базе предприятия взялись восстанавливать генетику именно отечественных сортов, подходящих украинским черноземам. Подробнее — в сюжете Людмилы Цимбалюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как старые украинские заводы превращают в инновационные пространства.

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