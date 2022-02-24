Экономический патриотизм: президент встретился с представителями крупного бизнеса Украины

Вечером 23 февраля на Банковой завершилась встреча президента Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса в Украине.

Накануне в своем обращении такой диалог анонсировал президент Владимир Зеленский и призвал бизнес к экономическому патриотизму.

Его призыв поддержали, в том числе и основатель группы Eastone, бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук, основатель компании SCM и президент футбольного клуба Шахтер Ринат Ахметов, а также руководители ведущих компаний, среди которых экс-председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута, бизнесмен Ufuture Василий Хмельницкий и председатель совета директоров Дарница Групп Дмитрий Шимкив.

Участники встречи обменялись мнениями относительно того, у кого может быть роль и задачи.

Встреча была для того, чтобы предоставить крупному бизнесу всю информацию и вариант сценариев, по которым будет действовать государство.

Кроме экономической поддержки государства со стороны бизнеса, Владимир Зеленский объявил о начале призыва резервистов в особый период.

Вечером 23 февраля Верховная #Рада Украины на внеочередном заседании ввела чрезвычайное положение в Украине, которое начнется с 24 февраля сроком на 30 дней, тем самым поддержав соответствующий указ президента Владимира Зеленского о введении ЧС в отдельных регионах страны.

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