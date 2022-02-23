Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период.

Об этом глава государства заявил во время обращения к народу 22 февраля. Он убежден, что пока нет необходимости в общей мобилизации.

Поэтому следует разобраться, что такое особый период и почему из-за него возможна мобилизация резервистов.

Особый период действует в Украине с 17 марта 2014 года. Его объявили во время первой волны частичной мобилизации из-за российской агрессии.

В целом термин Особый период означает функционирование экономики, госвласти, местных органов власти, ВСУ, сил гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций, а также выполнение гражданами Украины своей конституционной обязанности по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины. Важно: особый период наступает после оглашения решения о мобилизации или с момента введения военного положения в стране или в отдельных местностях. Особый период включает время мобилизации, военный период, а также частично время после военных действий.

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Однако в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий призывать резервистов в особый период без объявления мобилизации. Речь идет о законе О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведении военного учета № 1357-ІХ, принятого Верховной Радой в марте 2021 года.

В частности, этот закон регламентирует призыв резервистов в особый период. Таким образом, на военную службу призывают граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве или зачисленных в военный оперативный резерв. Решение о проведении такого призыва будет приниматься Верховным Главнокомандующим ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ. В этом решении будут определяться и объемы призыва, и сроки, и порядок проведения.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ О Положении о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве ВСУ. Если простыми словами, этот указ регламентирует добровольную службу резервистов в мирное время и обязательный призыв во время особого периода.

Призыв резервистов в особый период – кто подпадает

К резервистам первой очереди относятся граждане, которые уже служили во время особого периода, то есть с 2014 года. В общем, это военные, участвовавшие в АТО.

Под призыв подпадают резервисты от 18 до 60 лет. Это касается как рядовых, так и офицеров. Максимальный срок службы – один год. Важно: за резервистом должно сохраняться рабочее место и среднемесячная зарплата.

Резервисты обязаны самостоятельно явиться в свои воинские части. Также они могут обратиться в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Еще одна ремарка касается места прохождения службы. Резервисты будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, что и раньше.