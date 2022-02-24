Економічний патріотизм: президент зустрівся із представниками великого бізнесу України

Ввечері 23 лютого на Банковій завершилася зустріч президента з представниками великого бізнесу в Україні.

Напередодні у своєму зверненні таку розмову анонсував президент Володимир Зеленський і закликав бізнес до економічного патріотизму.

Його заклик підтримали зокрема і засновник групи Eastone, бізнесмен та філантроп Віктор Пінчук, засновник компанії SCM та президент футбольного клубу Шахтар Рінат Ахметов, а також керівники провідних компаній, серед яких ексголова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута, бізнесмен Ufuture Василь Хмельницький та голова ради директорів Дарниця Груп Дмитро Шимків.

Учасники зустрічі обмінялися думками щодо того, у кого яка може бути роль і завдання.

Зустріч була для того, щоб надати великому бізнесу всю інформацію та варіант сценаріїв, за якими діятиме держава.

Окрім економічної підтримки держави зі сторони бізнесу Володимир Зеленський оголосив про початок призову резервістів в особливий період.

Увечері 23 лютого Верховна Рада України на позачерговому засіданні запровадила надзвичайний стан в Україні, який розпочнеться з 24 лютого на термін 30 днів, тим самим підтримавши відповідний указ президента Володимира Зеленського про введення НС в окремих регіонах країни.

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