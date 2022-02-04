Элегантные силуэты и спорт: ключевые тренды из Ukrainian Fashion Week 2022

3 февраля стартовал юбилейный 50-й сезон украинской недели моды – Ukrainian Fashion Week 2022. Открыли модную неделю коллекции Сергея Бызова и известного украинского дизайнера Виктора Анисимова.

Одна из первых тенденций – в следующем сезоне в гардеробе должно быть что-то спортивное и яркое. Также украинские дизайнеры предлагают в нынешнем сезоне создавать элегантные силуэты. В показах приняли участие ведущие ICTV – Юлия Зорий и Александра Кучеренко.

Дизайнеры и посетители устали беспокоиться о пандемии. В Художественном арсенале (Мистецький арсенал), кроме модных дефиле, есть на что посмотреть. Здесь инсталляции об избытке вещей, о коллаборации с учеными и о продолжающейся войне.

Недели моды ни при каких обстоятельствах не должны прерываться, а в стране талантливых людей модная индустрия — не только рабочие места и валютная выручка, но и украинский бренд, считает соучредительница модного события Ирина Данилевская.

— Когда любой украинский дизайнер оказывается на события за рубежом или мировая звезда одевает одежду, украшения украинского дизайнера, это звучит так — смотрите, какие они крутые эти украинцы. Люди могут не запомнить фамилию, но запомнят, что это украинское, — отметила она.

Через четыре дня на подиуме представят свои новые коллекции почти четыре десятка дизайнеров. Готовятся к выходу на подиум и телеведущие ICTV – Юлия Зорий и Александра Кучеренко, презентуя коллекцию Юлии Кросс.

— Это интеллектуальная мода. Она хочет показать, насколько сексуальна умная женщина, насколько сексуально быть умной, недосказанной, недопоказанной. Я чувствую себя комфортно и женственно, — сказала Юлия о коллекции.

Дизайнера Юлию Кросс на нынешнюю коллекцию вдохновили детские воспоминания, а не очередные страшилки нашей жизни.

— Я в детстве очень любила играть в куклы, впитывать их. Я шила целые гардеробы им из бабушкиных тканей… Абсолютно не было никаких тормозов, я отдавалась на все 100% и не боялась, что мне скажут. Это погружение в детство, возвращение к истокам самой себя, я бы так сказала, — объяснила Юлия.

А вот Александра Кучеренко чувствует себя в дизайнерской одежде экстравагантно. Впрочем, считает, что на модном показе нужно расслабиться и довериться дизайнерам и визажистам.

— Это образ сильной женщины, которая уверена в себе и если посмотреть на мою юбку-трансформер, можно решить — я такая суровая и закрытая, или кокетливая… Вообще из нее можно сделать мини, — рассказала Александра.

50-й сезон Ukrainian Fashion Week в Художественном арсенале продлится до 6 февраля. Затем украинские дизайнеры со своими коллекциями поедут путешествовать по миру.

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