Елегантні силуети та спорт: ключові тренди з Ukrainian Fashion Week 2022

3 лютого стартував ювілейний 50-й сезон українського тижня моди – Ukrainian Fashion Week 2022. Відкрили модний тиждень колекції Сергія Бизова та відомого українського дизайнера Віктора Анісімова.

Одна з перших тенденцій – у наступному сезоні в гардеробі має бути щось спортивне й яскраве. Також українські дизайнери пропонують в цьому сезоні створювати елегантні силуети. У показах взяли участь ведучі ICTV – Юлія Зорій та Олександра Кучеренко.

Дизайнери та відвідувачі втомились перейматися пандемією. У Мистецькому арсеналі, окрім модних дефіле, є на що подивитись. Тут інсталяції про надлишок речей, про колаборацію з науковцями та про війну, яка триває.

Тижні моди за жодних обставин не мають перериватися, а в країні талановитих людей модна індустрія – не лише робочі місця і валютна виручка, а й український бренд, вважає співзасновниця модної події Ірина Данилевська.

– Коли будь-який український дизайнер опиняється на події за кордоном чи світова зірка одягає одяг, прикраси українського дизайнера, це звучить так – дивіться які вони круті ці українці. Люди можуть не запам’ятати прізвища, але запам’ятають, що це українське, – зазначила вона.

За чотири дні на подіумі представлять свої нові колекції майже чотири десятки дизайнерів. Готуються до виходу на подіум і телеведучі ICTV – Юлія Зорій та Олександра Кучеренко, презентуючи колекцію Юлії Крос.

– Це інтелектуальна мода. Вона хоче показати, наскільки сексуальна розумна жінка, наскільки сексуально бути розумною, недосказанною, недопоказанною. Я почуваюсь комфортно та жіночно, – сказала Юлія про колекцію.

Дизайнерку Юлію Крос на цьогорічну колекцію надихнули дитячі спогади, а не чергові страшилки нашого життя.

– Я в дитинстві дуже любила грати в ляльки, вбирати їх. Я шила цілі гардероби їм із бабусиних тканин… Абсолютно не було жодних гальм, я віддавалася на всі 100% і не боялася, що мені скажуть. Це занурення в дитинство, повернення до витоків самої себе, я так сказала б, – пояснила Юлія.

А ось Олександра Кучеренко почуває себе в дизайнерському вбранні екстравагантно. Втім, вважає, що на модному показі треба розслабитись і довіритись дизайнерам і візажистам.

– Це образ сильної жінки, яка упевнена в собі і якщо подивитись на мою спідницю-трансформер, можна вирішити – чи я така сувора і закрита, чи трішки кокетлива… Взагалі з неї можна зробити міні, – розповіла Олександра.

50-й сезон Ukrainian Fashion Week у Мистецькому арсеналі триватиме до 6 лютого. Потім українські дизайнери зі своїми колекціями поїдуть подорожувати світом.

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