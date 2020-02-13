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Электронная акцизная марка: как будет работать и почему вводят в Украине

С 1 мая в Украине вводят электронную акцизную марку. Проверить алкоголь на суррогат можно будет прямо возле кассы.

От 14 февраля система будет работать в тестовом режиме. На обычный акциз производитель должен будет наносить специальный штрих-код, или QR-код. Данные можно будет считать кассовым сканером. А обычным покупателям – с помощью смартфона.

В Правительстве убеждены: так удастся уменьшить количество фальсифицированного алкоголя. Ведь сейчас этот рынок на 40% в тени.

Государство ежегодно недополучает миллиарды гривен, а от отравлений некачественным спиртным погибают украинцы. Олег Корниенко уже проверил электронный акциз.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как выявить суррогатный алкоголь.

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