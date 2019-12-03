Без дозатора и горит зеленым. Как выявить суррогатный алкоголь

В Украине продолжают изготавливать суррогатный алкоголь. СБУ разоблачила очередные подпольные базы в Чернигове и в Харьковской области, где прямо в гаражах мужчины колотили тонны опасной для жизни продукции.

Суррогат выдавали за марки как элитного, так и бюджетного коньяка и водки. Сбывали через интернет и напрямую трактирщикам.

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Все это после того, как в 2016 году Украиной прокатилась волна смертей от суррогатного алкоголя, тогда паленой водкой отравились почти 140 человек, из них 70 погибли.

Прошло более трех лет, а за эти смерти так никто и не ответил, а паленой водкой продолжают торговать под носом прокуратуры.

От суррогатного алкоголя можно ослепнуть, получить инсульт или умереть от остановки сердца, уверены врачи. Специалисты советуют каждую бутылку проверять, на этикетке должен быть код страны производителя, информация о продукте на украинском языке и обязательный пластиковый дозатор.

Если пузырьки крупные и быстро исчезают, это подделка. Такой алкоголь пить нельзя, как и то, что горит зеленым пламенем, потому что это признаки смертоносного метила.

Напомним, экс-руководитель Министерства агрополитики Максим Мартынюк считает, что компанию Укрспирт следует продавать в любом случае, даже по низкой цене.

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