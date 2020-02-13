Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Електронна акцизна марка: як працюватиме і чому запроваджують в Україні

З 1 травня в Україні запроваджують електронну акцизну марку. Перевірити алкоголь на сурогат можна буде просто біля каси.

Від 14 лютого система працюватиме в тестовому режимі. На звичайний акциз виробник повинен буде наносити спеціальний штрих-код, або QR-код. Дані можна буде зчитати касовим сканером. А звичайним покупцям – за допомогою смартфону.

В Уряді переконані: так вдасться зменшити кількість фальсифікованого алкоголю. Бо нині цей ринок на 40% у тіні.

Держава щороку недоотримує мільярди гривень, а від отруєнь неякісним спиртним гинуть українці. Олег Корнієнко вже перевірив електронний акциз.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як виявити сурогатний алкоголь.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Електронна акцизна марка запрацює до травня – Гончарук
Електронна акцизна марка запрацює до травня – Гончарук
Суміш пива та рому. В Індії з кранів потік алкогольний коктейль
Суміш пива та рому. В Індії з кранів потік алкогольний коктейль
Держзакупівлі, лікарняні та акцизні марки – дати запуску онлайн
Держзакупівлі, лікарняні та акцизні марки – дати запуску онлайн
Історична боротьба з алкоголем. Як вводили сухий закон у США та СРСР
Історична боротьба з алкоголем. Як вводили сухий закон у США та СРСР
Ціни, якість і конкуренція: доля алкоголю після продажу Укрспирту
Ціни, якість і конкуренція: доля алкоголю після продажу Укрспирту
Як правильно позбутися похмілля: повний цикл з 7 кроків
Як правильно позбутися похмілля: повний цикл з 7 кроків
Який алкоголь тобі підходить (ТЕСТ)
Який алкоголь тобі підходить (ТЕСТ)
Як швидко зняти похмілля – три способи
Як швидко зняти похмілля – три способи

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка