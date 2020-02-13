Електронна акцизна марка: як працюватиме і чому запроваджують в Україні
З 1 травня в Україні запроваджують електронну акцизну марку. Перевірити алкоголь на сурогат можна буде просто біля каси.
Від 14 лютого система працюватиме в тестовому режимі. На звичайний акциз виробник повинен буде наносити спеціальний штрих-код, або QR-код. Дані можна буде зчитати касовим сканером. А звичайним покупцям – за допомогою смартфону.
В Уряді переконані: так вдасться зменшити кількість фальсифікованого алкоголю. Бо нині цей ринок на 40% у тіні.
Держава щороку недоотримує мільярди гривень, а від отруєнь неякісним спиртним гинуть українці. Олег Корнієнко вже перевірив електронний акциз.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як виявити сурогатний алкоголь.
2020-02-13
Теги: Акциз, Алкоголь, Сурогатний алкогольЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.