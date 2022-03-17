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Факты / Видео / Украина

Пути жизни: как Укрзализныця помогает государству спасать людей и помогает гуманитарным миссиям

Ирина Тимчишин журналист Факты ICTV Светлана Ковбиця

Сейчас Укрзализныця и ее поезда — на вес золота. Железнодорожники ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы вывезти в безопасное место пассажиров, подвергшихся обстрелам.

Несмотря на все, эвакуационные поезда курсируют, и их количество растет. Работники железной дороги третью неделю работают без выходных, рискуя своей жизнью. В Донецкой области во время одного из рейсов погибла проводница.

Недалеко от станции Коростень произошел обстрел, поезд Киев — Рахов, заполненный пассажирами, чудом не пострадал.

Но, несмотря на обстрелы российских военных, Укрзализныця постоянно организует бесплатные эвакуационные рейсы. С начала войны железная дорога эвакуировала 2,5 млн украинцев из самых горячих точек. Во Франковск эвакуационные поезда приходят каждую ночь.

Из-за комендантского часа людям до утра приходится ждать на вокзалах. Их бесплатно угощают теплой едой, кофе и чаем. Здесь же через круглосуточный координационный центр люди ищут жилье. Несмотря на все испытания, украинцы не теряют оптимизма.

В Ужгород ежесуточно прибывает 12 эвакуационных поездов. В Закарпатье везут беженцев, а обратно — помощь. На пригородном вокзале обустроили центр передачи гуманитарных грузов. Сюда волонтеры и горожане свозят тонны товара, отправляемого в горячие точки.

Пункты сбора помощи работают на многих вокзалах в западных областях. Целые вагонные партии везут из-за границы. С начала войны Укрзализныця доставила в разные уголки страны почти 5 тыс. тонн гуманитарного груза пассажирскими вагонами.

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