“Елітні добрива”: як і чому Росія втрачає своїх найтитулованіших військових генералів в Україні

Вони пройшли Сирію, Чечню та Абхазію, а полягли під Гостомелем, Харковом та Маріуполем. 8 генералів російської армії загинули протягом 20 днів війни. І для Росії це абсолютний рекорд.

Для прикладу, за 10 років війни в Афганістані загинуло 5 радянських генералів. Після Другої Світової загибель найвищих чинів військової ієрархії – рідкість.

У перші дні війни під Гостомелем українські військові розгромили колону 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні. Тоді загинув командир елітного кадирівського полку Магомет Тушаєв.

Нагородженого медаллю За взяття Криму генерала Андрєя Суховєцкого ліквідували під Маріуполем. Племінник начальника генерального штабу російської федерації, генерал-майор Віталій Герасимов загинув під Харковом.

– Є такий вислів відомий воєнний, який гласить: загибель полку – це трагедія. Загибель полковника – це розгром. А що таке гибель восьми генералів? Це тотальний розгром, – прокоментував ситуацію радник президента Олексій Арестович.

Після загибелі генералів полки агресорів дезорієнтовані. Вони перетворюються на живу мішень для збройних сил України.

На Батьківщині убитих російських генералів не ховають з почестями. Міністерство оборони РФ навіть не коментує втрату своїх найтитулованіших військових.

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